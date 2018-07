Börse in Frankfurt : Dax-Anleger lassen Vorsicht walten

Der Handelsstreit und Drohungen der USA gegen den Iran haben dem deutschen Aktienmarkt einen holprigen Wochenbeginn eingebrockt.

von dpa

23. Juli 2018, 15:19 Uhr

Der Dax verlor am Montagnachmittag 0,17 Prozent auf 12.540,56 Punkte. Für den MDax ging es um 0,23 Prozent auf 26.512,17 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,12 Prozent auf 2875,31 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Minus von rund 0,2 Prozent.

Gerade als der Markt wieder an positiver Dynamik gewonnen habe, hätten neue Strafzoll-Aussagen von US-Präsident Donald Trump gegen China die Börsenerholung abgewürgt, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. «Dabei muss es nicht einmal zu einem richtigen Handelskrieg kommen. Die Unsicherheiten rund um das Thema genügen schon, um das Geschäftsklima zu drücken und so einen direkten Effekt auf die reale Wirtschaft zu haben», erklärte Cutkovic. Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hatten am Wochenende vor Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt.

Unter den Einzelwerten standen nun unter anderem die Papiere der Lufthansa mit einem Verlust von 2,9 Prozent als Dax-Schlusslicht im Fokus. Überraschend schwache Quartalszahlen von Ryanair belasteten auch die Aktien von anderen europäischen Gesellschaften. So verloren die Titel von Air France-KLM, IAG und Easyjet zwischen 1,7 und 2,5 Prozent. Die Ryanair-Papiere selbst gingen um 5,8 Prozent zurück.

Aktien der Deutschen Post weiteten ihre Verluste vom Freitag aus und fielen um 2,1 Prozent auf 28,32 Euro. Laut «Bild am Sonntag» hat Vorstandschef Frank Appel in einer Mitarbeiterzeitung zu verstärkten Anstrengungen bei der Sanierung des kriselnden Brief- und Paketgeschäfts aufgerufen. «Das führt Anlegern noch einmal vor Augen, wie schlecht es in diesem Segment läuft», meinte ein Händler.

Zu den Gewinnern im Dax gehörten die Papiere der Versorger Eon und RWE. Eon-Aktien legten um 1,7 Prozent zu, RWE-Titel stiegen um 0,4 Prozent. Grundsätzlich profitierten die Versorger von weiter steigenden Strompreisen, sagte ein Händler.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,21 Prozent auf 141,26 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,04 Prozent auf 162,40 Punkte nach. Der Euro notierte zuletzt stabil bei 1,1725 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1670 (Donnerstag: 1,1588) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8569 (0,8630) Euro gekostet.