Ganz schön kräftig : Das Motorola Edge 30 Pro im Test

In den Bestseller-Listen liegt Motorola nicht an der Spitze. Das neue Smartphone Edge 30 Pro soll mit Spitzentechnik Käufer in der 800-Euro-Preisklasse gewinnen. Es kann aber nicht überall glänzen.

Beim neuen Edge 30 Pro für die Modellsaison 2022 hat Motorola sich nicht lumpen lassen. Beim Chiphersteller Qualcomm wurde der Spitzenchip Snapdragon 8 Gen 1 geordert. Mehr geht in der Android-Familie derzeit nicht. Mit seinen acht CPU-Kernen spielt das Motorola-Gerät in der Spitzenliga eines Samsung Galaxy S22 mit. Die üblichen Standard-Apps können da...

