Viele SUVs : Dank China-Geschäft: VW verkauft wieder deutlich mehr Autos

Der Autobauer Volkswagen hat im Oktober bei den Verkäufen deutlich Boden gut machen können. Im vergangenen Monat lieferten die Wolfsburger weltweit 562.200 Autos mit dem VW-Logo an die Kunden aus und damit 8,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen mitteilte.

von dpa

13. November 2019, 12:29 Uhr

«Das ist besonders unter den aktuell herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein toller Erfolg», sagte Markenvertriebschef Jürgen Stackmann. Vor allem in Europa und auch im wichtigsten Einzelmarkt China legte die Marke VW deutlich zu. Insgesamt steht Volkswagen nach zehn Monaten bei 5,08 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen, das sind 1,2 Prozent Autos weniger als im Vorjahreszeitraum.

In Europa hatte im Vorjahr die Einführung eines neuen Abgas- und Verbrauchstestverfahrens die Verkäufe stark eingeschränkt, weil VW viele Modelle nicht liefern konnte. Daher stiegen die Verkäufe im Oktober nun um fast ein Viertel. In China scheint VW trotz dem seit längerem schwachen Gesamtmarkt im Land immer mehr Fuß zu fassen, die Auslieferungen stiegen dort um 7,5 Prozent. Das Unternehmen führte das auf den Erfolg von Stadtgeländewagen (SUV) zurück, deren Anteil in China erstmals über 30 Prozent gelegen habe. China steht bei der Marke VW insgesamt für die Hälfte der Auslieferungen weltweit.