Automobil-Branche : Daimler unterm Strich mit deutlichem Gewinnsprung

Dieselaffäre? Kurzarbeit? Tiefrote Zahlen? Alles wie vergessen bei Daimler. Inzwischen geht es für den Stuttgarter Autobauer wieder bergauf. Wie sehr, zeigt sich an den aktuellen Quartalszahlen.

Stuttgart | Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat mit der Erholung an den weltweiten Automärkten im ersten Quartal unter dem Strich einen satten Gewinn eingefahren. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn lag bei 4,29 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Vor einem Jahr waren nur 94 Millionen Euro übrig geblieben, weil die Coro...

