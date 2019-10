Kostensenkung und Verkäufe : Commerzbank steigert Gewinn überraschend stark

Die Commerzbank hat ihren Gewinn im dritten Quartal überraschend stark gesteigert. Dank des Verkaufs der Tochter Ebase, gesunkener Kosten und weniger Vorsorge für faule Kredite stieg der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 294 Millionen Euro.

von dpa

28. Oktober 2019, 17:35 Uhr

Dies teilte das im MDax gelistete Geldhaus am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das war mehr, als von der Bank befragte Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Die Erträge der Commerzbank kletterten - beeinflusst von Sondereffekten - um zwei Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte ebenfalls stärker als erwartet zu - um knapp 30 Prozent auf 448 Millionen Euro.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der zuletzt stark gebeutelten Commerzbank-Aktie legte am späten Nachmittag zu. Das komplette Zahlenwerk zum dritten Quartal will das Institut wie geplant am 7. November vorlegen.

Ende September hatte die Commerzbank nach der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank Pläne für einen radikalen Umbau bekanntgegeben. Damit will sich das teilverstaatlichte Institut gegen die Niedrigzinsen und den scharfen Wettbewerb rüsten.

Die Bankenbranche steht unter Druck. Die herbeigesehnte Wende zu höheren Zinsen hat die Europäische Zentralbank (EZB) auf unbestimmte Zeit verschoben, der Strafzins für geparkte Gelder kostet die Branche Milliarden.