Urteil : Cocktails künftig mit Papphalm

Um auf das Thema Meeresmüll aufmerksam zu machen, tourt Kea Hinsch, Bundesfreiwillige beim BUND Meeresschutzbüro von Samstag (2. Juni) bis zum 10. Juli mit dem Fahrrad entlang der Ost- und Nordseeküste. Die „Tour de Meeresmüll “ startet um 11 Uhr am BUND-Infostand an der Seebrücke Zingst beim Umweltfotofestival „Horizonte“. Dann geht es über Rostock, Wismar Lübeck, Kiel, Föhr, Hamburg, Stade, Cuxhaven und Bremerhaven wieder zurück nach Bremen. An den einzelnen Stationen wird Kea zusammen mit den regionalen BUND-Gruppen und anderen aktiven Menschen Müllaktionen durchführen. Am 7.6. um 12.30 Uhr ist Kea mit dem BUND Rostock in Warnemünde auf der Promenade am Teepott aktiv gegen Meeresmüll. Am 9.6. trifft sie sich mit dem BUND Wismar um 11 Uhr an der Seebrücke Wismar Wendorf.