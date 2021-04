Außenhandel : China erlebt robustes Exportwachstum

Während die Welt mit der Corona-Krise kämpft, verzeichnet China starke Wachstumsraten im Außenhandel. Deutschlands Exporteure profitieren von Chinas Erholung.

Peking | Chinas Außenhandel erlebt ein robustes Wachstum, das die zweitgrößte Volkswirtschaft kräftig ankurbelt. Im März legten die Exporte in US-Dollar berechnet um 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der Zoll am Dienstag in Peking berichtete. Die Importe wuchsen unerwartet kräftig sogar um 38,1 Prozent. Die verstärkte globale Nachfrage...

