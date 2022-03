Hannover : Chemie-Tarifpartner peilen zunächst „Brückenlösung“ an

Bei den schwierigen Tarifgesprächen für die Chemie- und Pharmaindustrie zeichnet sich wegen der ungewöhnlich starken Inflation und des Krieges in der Ukraine vorerst womöglich nur ein Teilabschluss ab. Die Verhandlungsführer der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber deuteten am Montag zum Start der ersten bundesweiten Runde in Hannover eine entsprechende „Brückenlösung“ an.

Der Vizechef der Gewerkschaft IG BCE, Ralf Sikorski, sagte: „Wir haben aktuell durch das Wirken von Herrn Putin in der Ukraine Inflationsraten, deren Realitätssinn geprüft werden muss.“ Er bezog sich damit vor allem auf die enorm gestiegenen Energiepreise und die Unsicherheit über die künftige Rohstoffversorgung. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft ein...

