Umweltpolitik : Bund benennt 62 Projekte für große Wasserstoff-Allianz

Deutschland soll zum Wasserstoff-Land Nummer eins werden. Sogenannter Grüner Wasserstoff ist nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Altmaier ein Schlüsselelement in der Energiewende.

Berlin | 62 deutsche Projekte sollen im Rahmen einer großen europäischen Wasserstoff-Allianz mit mehr als acht Milliarden Euro staatlich gefördert werden. „Wir machen damit einen großen Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unserer Wirtschaft“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin. Besonders in der Stahl- und in der ...

