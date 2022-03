Wirtschaft : Buchholz: Firmen sollten IT-Sicherheit auf Prüfstand stellen

Regierung und Wirtschaft in Schleswig-Holstein wollen angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine den Schutz der Unternehmen vor Cyber-Angriffen forcieren. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rief am Donnerstag die Unternehmen auf, ihre IT-Sicherheit zu überprüfen. Es sei zu befürchten, dass die kritische Infrastruktur des Landes und die von Unternehmen auf digitalem Weg angegriffen werden.

Von dem Konflikt sind Buchholz zufolge rund 250 Unternehmen aus dem Land betroffen. Viele stünden vor der Frage, inwieweit sich die Sanktionen gegen Russland unmittelbar auf sie auswirken und Exportverbote für sie gelten. Dies herauszufinden, sei für kleine und mittlere Unternehmen nicht leicht. Schleswig-Holsteins Handelsvolumen mit Russland betrug 20...

