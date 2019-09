Autozulieferer : Bosch plant 2020 Milliardenumsatz mit Elektromobilität

Bei Bosch geht man davon aus, dass bis 2025 rund ein Viertel der verkauften Neuwagen batterieelektrisch angetrieben werden. Für 2020 plant der Autozulieferer im Bereich Elektromobilität mit einem Milliardenumsatz.

09. September 2019, 17:00 Uhr

Der Autozulieferer Bosch will schon im kommenden Jahr seinen Umsatz mit Elektromobilität deutlich steigern.

2020 plane das Unternehmen eine Milliarde Euro Umsatz mit batterieelektrischer Mobilität, sagte ein Sprecher im Vorfeld der IAA. 2018 waren es mit 500 Millionen Euro nur etwa die Hälfte. Bis 2025 sollen die Erlöse auf mehr als fünf Milliarden Euro anwachsen.

Bosch-Chef Volkmar Denner hatte der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zuvor gesagt: «Wir haben ein Auftragsvolumen von 13 Milliarden Euro in den Büchern.» Diese Aufträge habe Bosch in den vergangenen 18 Monaten - also seit Anfang 2018 an Land gezogen, erläuterte der Sprecher.

Bei Bosch geht man davon aus, dass bis 2025 rund ein Viertel der verkauften Neuwagen batterieelektrisch angetrieben werden. Gleichzeitig erwartet der Zulieferer aber keinen Anstieg der weltweiten Automobilproduktion bis zu diesem Datum. Dennoch will Denner die Umsätze dank neuer Produkte steigern. «Das gilt auch für dieses Jahr: Die globale Autoproduktion schrumpft voraussichtlich um fünf Prozent, aber wir selbst werden deutlich besser als der Markt abschneiden», so Denner gegenüber der FAZ.