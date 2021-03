Geschäftsbericht : BMW auf Erholungskurs

Trotz aller Vorsicht wegen der Corona-Krise und der Versorgung mit Halbleitern zeigt sich BMW für 2021 optimistisch. Der Start war schon mal sehr gut.

München | Nach drei Jahren mit sinkenden Gewinnen peilt BMW für 2021 „einen deutlichen Anstieg beim Konzernergebnis vor Steuern“ an. Vorstandschef Oliver Zipse sagte in München: „Wir sind mit hoher Dynamik in das neue Jahr gestartet und wollen schnellstmöglich wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen - und darüber hinausgehen.“ Getrieben von der starken Nachf...

