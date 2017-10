Verspätung von 23 Stunden : BGH prüft Entschädigungspflicht für gestrichenen Flug

vergrößern 1 von 1 Foto: Wallace Woon 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 11:10 Uhr

In dem Fall wollten die Kläger mit Singapore Airlines von Frankfurt nach Singapur und weiter nach Sydney fliegen. Den ersten Flug strich die Airline und bot als Ersatz an, mit einer anderen Gesellschaft zu fliegen. Dieser Ersatzflug verzögerte sich aber um 16 Stunden. Die Kläger kamen mit einer Verspätung von 23 Stunden in Sydney an.

Der BGH muss nun klären, ob Singapore Airlines deshalb eine Entschädigung zahlen muss, obwohl sie einen Ersatzflug angeboten hatte. Er neigte dazu, Fluggesellschaften nur dann von der Entschädigungspflicht für einen gestrichenen Flug zu befreien, wenn der angebotene Ersatzflug es dem Passagier auch tatsächlich ermöglicht, allenfalls mit geringfügiger Verspätung anzukommen.

Ein Urteil soll gegen 15.30 Uhr verkündet werden. (Az.: X ZR 73/16)

