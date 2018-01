Börse in Frankfurt : Beruhigung am Anleihemarkt sorgt für stabilen Dax

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 09:20 Uhr

Am Vortag hatte ein deutlicher Anstieg der Renditen am Anleihemarkt der Rally der Aktienbörsen den Wind aus den Segeln genommen. Zuletzt beruhigte sich die Situation am Anleihemarkt aber ein Stück weit: Die Renditen kamen wieder zurück. Bei höheren Anleiherenditen können Aktien im Vergleich an Attraktivität einbüßen.

«Vorstellbar ist, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der allmählich an Fahrt aufnehmenden US-Quartalsberichtssaison zunächst bedeckt halten», schrieb Christian Schmidt von der Helaba in einem Marktkommentar. In der kommenden Woche nimmt die Saison der Quartalsberichte in den USA mit UnitedHealth, IBM und mehreren Großbanken langsam Fahrt auf.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,01 Prozent auf 26 947,76 Zähler minimal nach. Der Technologie-Index TecDax legte um 0,16 Prozent auf 2654,02 Punkte zu.