Wirtschaft : Berufliche Fortbildung: Knapp 100 Millionen Euro Förderung

Den einen Job oder Arbeitgeber fürs ganze Leben gibt es heute immer seltener. Entsprechend steigt der Bedarf, sich im Berufsleben gezielt weiterzubilden. Wie ist die Entwicklung dabei im Nordwesten?

In Niedersachsen haben sich im vergangenen Jahr trotz Corona-Einschränkungen deutlich mehr Beschäftigte im Beruf fortgebildet. Die landeseigene NBank bezuschusste entsprechende Programme und Kurse für rund 21.000 Menschen mit etwa 95 Millionen Euro, nach rund 56 Millionen Euro 2020. Wie das Institut in Hannover schätzt, könnten die Zahlen in diesem Jah...

