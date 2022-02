Wirtschaft : Beerenernte in Niedersachsen 2021 deutlich gewachsen

Die Beerenanbauer in Niedersachsen haben 2021 eine reiche Ernte von ihren Sträuchern geholt. Die Menge an Strauchbeeren fiel mit knapp 12.800 Tonnen um 45 Prozent höher aus als 2020, wie das Statistische Landesamt in Hannover mitteilte. Die Statistiker zählten 244 Betriebe mit Beerenanbau, die 2550 Hektar Fläche bewirtschafteten.

Populärste Frucht war die Heidelbeere, auch Blaubeere genannt, von der 10.350 Tonnen geerntet wurden. Das war ein Zuwachs um gut 53 Prozent, auch wenn die Anbaufläche den Angaben nach leicht schrumpfte. An Himbeeren wurden 80 Tonnen in Gewächshäusern und 42 Tonnen im Freiland geerntet. Erdbeeren tauchen in der Übersicht nicht auf, weil die Statistiker ...

