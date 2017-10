Milliarden-Deal wegen Monsanto : Bayer verkauft Geschäftsteile an BASF

In der Chemieindustrie folgt ein Milliardenvorhaben auf das andere. Jetzt will der Bayer-Konzern wichtige Unternehmensteile an den Konkurrenten BASF los werden. Können die Leverkusener so auch die Wettbewerbshüter vor dem Riesen-Deal mit Monsanto positiv stimmen?