Hauptstadtflughafen : Baufirma: Neues Terminal am BER wird pünktlich fertig

Nach jahrelanger Verzögerung ist die Fertigstellung des künftigen Hauptstadtflughafens für Oktober 2020 geplant. Heute wird am BER Richtfest für ein Abfertigungsgebäude gefeiert.

von dpa

30. Juli 2019, 13:34 Uhr

Am künftigen Hauptstadtflughafen BER soll ein Zusatzterminal rechtzeitig zur geplanten Gesamteröffnung des Flughafens im Oktober 2020 fertig werden.

Das versicherte der Generalunternehmer Kurt Zech beim Richtfest für das Gebäude am Dienstag. «Ich habe dafür Wetten angenommen», sagte er. Wenn in diesem Tempo weitergearbeitet werde, bestehe am Fertigstellungstermin kein Zweifel.

Das Terminal für mindestens sechs Millionen Passagiere im Jahr sei eine Voraussetzung, um die wachsenden Fluggastzahlen Berlins am BER aufzunehmen, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Es werde nach einfachem Industriebaustandard errichtet. «Es ist keine Kathedrale des Verkehrs. Die haben wir bereits mit unserem Terminal 1.» Dessen Eröffnung lässt aber seit 2011 auf sich warten.

Das Terminal 2 entsteht direkt am Hauptterminal. Der Zusatzbau soll in Schönefeld Platz für weitere sechs Millionen Fluggäste im Jahr schaffen. Nach dem Misserfolg mit dem Hauptterminal ist die Flughafengesellschaft beim Terminal 2 nicht selbst Bauherr. Der 200 Millionen Euro teure Zusatzbau wird von der Zech-Gruppe schlüsselfertig erstellt.

Im Oktober 2020 soll auch der gesamte Flughafen an den Start gehen. Das Hauptterminal bietet nach Betreiberangaben Platz für 22 bis 27 Millionen Fluggäste im Jahr, später auch für 30 Millionen. Außerdem soll das alte Schönefelder Terminal bis 2025 in Betrieb bleiben.