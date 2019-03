Neue Statistikmethode : Bahn: Fernzüge im Februar zu 80 Prozent pünktlich

Auch wenn noch jeder fünfte ICE oder Intercity zu spät kam - so pünktlich wie im Februar war die Bahn lange nicht. Doch die Statistik zeigt kein vollständiges Bild. Nun soll sie erweitert werden.

von dpa

11. März 2019, 12:25 Uhr

Die Deutsche Bahn hat Reisende im Februar seltener warten lassen. Zwar kam noch jeder fünfte Fernzug zu spät. Das war aber der beste Wert seit dem Februar 2018, wie der Konzern mitteilte.

«Wir müssen besser werden», sagte Vorstandschef Richard Lutz der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Sein Ziel ist, dass in diesem Jahr 76,5 Prozent der Fernzüge weniger als sechs Minuten zu spät fahren - dann gelten sie nach Bahn-Definition als pünktlich.

«Im Februar waren wir im Fernverkehr mit 80 Prozent Pünktlichkeit schon deutlich besser unterwegs», sagte Lutz. «Im Januar waren es nur 76,3 Prozent, da haben wir noch mit Fahrzeugproblemen gekämpft.» Künftig will die Bahn nicht nur angeben, ob einzelne Züge pünktlich sind, sondern auch ob die Kunden ihre Gesamtreise pünktlich abschließen konnten. Auch ausgefallene Züge sollen in die Statistik eingehen, kündigte Lutz an. Näheres wollte das Staatsunternehmen am Montag bekanntgeben.

Wie die «Bild am Sonntag» zuvor berichtet hatte, will die Bahn zusätzlich betrachten, ob Fahrgäste mit ihrem IC oder ICE mehr oder weniger als 15 Minuten verspätet am Ziel eintreffen. «Mit eingerechnet werden dabei nicht nur ausfallende Züge, sondern auch, ob der Anschluss erwischt wurde oder ob ein späterer Ersatzzug fuhr», heißt es in dem Bericht.

Auch im Regionalverkehr einschließlich der S-Bahnen wurde die bundeseigene Bahn im Februar besser. 95,3 Prozent der Züge waren pünktlich. Im Januar waren es noch 94,6 Prozent gewesen.

Die Pünktlichkeitsstatistik berücksichtigt monatlich gut 800.000 Fahrten von Personenzügen der Deutschen Bahn, davon 20.000 im Fernverkehr. Die FDP im Bundestag forderte am Montag, solche Zahlen auch für Güterzüge zu veröffentlichen. Der Abgeordnete Christian Jung warf dem Konzern Rechentricks vor. Bahnchef Lutz versuche, die Statistik schön zu rechnen.