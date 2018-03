Zerschlagung von Innogy : Aufteilung löst geteiltes Echo aus

Vor gerade einmal zwei Jahren wurde Innogy als Ökostrom-Tochter von RWE gegründet und beim Börsengang als wegweisend gefeiert. Nun ist das Unternehmen bald Geschichte. Und das Geschäft mit den erneuerbaren Energien – jenem Unternehmensteil, mit dem sich Atomkraft- und Kohle-Riese RWE schwergetan hat – kehrt in den Konzern zurück. Die Pläne lesen sich fast wie eine Rolle rückwärts in die Zukunft. Und genau hier liegt die Krux: Um sich zukunftsweisend aufzustellen, muss RWE konsequent ein Geschäftsmodell für diese Energieträger entwickeln. Am Ende könnte der Deal sowohl RWE als auch Eon Chancen eröffnen: Wenn beide Partner den jeweiligen Part mit mehr Elan angehen, als es bislang der Fall war. Die Energiewende ist eine teure Angelegenheit und der Investitionsbedarf groß. Nina Kallmeier