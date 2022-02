Wirtschaft : Auf Sparflamme: Heringsfischerei früher gestartet

Die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern dürfen nur noch wenig Hering fangen. Das hat auch Auswirkungen auf die Fangzeit - die ist in diesem Jahr früher gestartet.

Die verbliebenen Heringsfischer in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr früher unterwegs - obwohl sie weniger fischen dürfen. Normalerweise habe man auf den laichreifen Hering im März im Greifswalder Bodden gewartet, erklärte Michael Schütt von der Fischereigenossenschaft „Peenemündung“ in Freest am Dienstag. Dieser sei im Ausland gefragt gewesen...

