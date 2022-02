Wirtschaft : Auf die Kette achten

Die einen ernten die Baumwolle. Andere stellen daraus Garn und Stoffe her. Am Ende liegt der neue Pulli fertig im Laden. Man sieht: An der Herstellung von Kleidung sind viele Menschen und Firmen beteiligt. Das gilt auch für andere Produkte. Man nennt all diese Schritte von der Baumwolle bis in den Laden eine Lieferkette.

Doch manchmal entstehen Produkte unter schlechten Bedingungen. Menschen müssen zum Beispiel sehr lange arbeiten oder werden sogar dazu gezwungen. Außerdem kommen manchmal Chemikalien zum Einsatz, die den Menschen und der Natur schaden. Das Bündnis EU mit Ländern aus ganz Europa will, dass Firmen stärker darauf achten, unter welchen Bedingungen ihre Pro...

