Kommentar : Auch ein falscher Umgang mit ETFs kann Anleger viel Geld kosten

Auf der Suche nach Anlagealternativen investieren Anleger im Niedrigzinsumfeld Rekordsummen in börsengehandelte Indexfonds. Aber Vorsicht: Auch ETFs sind kein Wundermittel der Finanzmärkte.

Der Ansturm auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) ist so groß wie nie. Einer Studie zufolge hielten Privatanleger zum Jahresende fast 150 Milliarden Euro in ETFs. Das zeigt: Die Menschen ändern langsam ihr Anlageverhalten – und das ist gut so. Lange Zeit begegneten die Deutschen der Börse mit Skepsis. Den Handel mit Aktien schmähten viele als riskante...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.