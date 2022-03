Energie : Atomkraft: Laufzeit bis 2029 möglich

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hält eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis 2029 für möglich. Zwar sehe der Bund im Weiterbetrieb kurzfristig keinen Beitrag zur Sicherung der Strom-Versorgungssicherheit. Für den Zeitraum 2023 bis 2029 gebe es aber „noch keine abschließende Festlegung, auf diese Option zu verzichten. So habe ich das verstanden“, sagte Pinkwart am Dienstag in Düsseldorf vor Journalisten.

Laut Pinkwart wurde 2019 unter Verweis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.