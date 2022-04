Stephan Weil (M., SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht. Foto: Mia Bucher/dpa FOTO: Mia Bucher Berufsorientierung Zukunftstag im Landtag: Was macht ein Ministerpräsident? Von dpa | 28.04.2022, 14:16 Uhr

Am Zukunftstag für Jungen und Mädchen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Gespräch mit Schülerinnen und Schülern gesucht. Am Donnerstag begrüßte der Regierungschef die Jugendlichen, die den Schnuppertag als Gäste der SPD-Fraktion im Landtag in Hannover verbrachten. Nach Fragen an Weil wie „Welche Hobbys haben Sie?“ und „Was macht Ihnen am meisten Spaß an der Arbeit?“ drehte der Ministerpräsident den Spieß um und befragte die Schüler. Unter anderem wollte der SPD-Politiker wissen, ob die Kinder eine Vorstellung davon haben, was er den ganzen Tag macht. Daraufhin meldete sich ein Kind und sagte: „Kaffee trinken“.