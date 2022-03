Verkehrsminister Wissing FOTO: Oliver Berg Verkehr Wissing: Finanzierung wichtiger Verkehrsprojekte gesichert Von dpa | 31.03.2022, 12:00 Uhr | Update vor 18 Min.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich in Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals informiert. „Die Finanzierung der notwendigen Projekte ist gesichert“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag an einer Baustelle. „Sanierungsarbeiten, Infrastrukturinvestitionen sind prioritäre Investitionen.“ Davon lebe die Gesellschaft. „Ohne eine funktionierende Infrastruktur können wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sein.“ Bei Großkönigsförde läuft derzeit der Ausbau der Oststrecke, einer Engstelle des Kanals.