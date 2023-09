Digitalisierung Wirtschaftsministerium: Fortschritte bei Start-up-Strategie Von dpa | 12.09.2023, 00:08 Uhr | Update vor 6 Min. Start-ups Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Die Bundesregierung will es Start-ups in Deutschland einfacher machen, ist aber bei einigen Vorhaben nicht am Ziel. Bei der Start-up-Dichte pro Kopf wird die Bundesrepublik von anderen Ländern abgehängt.