Ein winziger Roboter, kleiner als ein Floh: Forscher haben in den USA den bislang kleinsten ferngesteuerter Roboter gebaut. Technik Winziger Roboter in Form einer Mini-Krabbe Von dpa | 27.05.2022, 10:17 Uhr

In den USA haben Forscher den bislang kleinsten ferngesteuerten Roboter entwickelt - in einer besonderen Form. In der Zukunft könnten die Roboter noch für Einsätze bedeutend werden.