Schäden am Lager: Im Offshore-Windpark „Trianel Borkum II“ müssen sämtliche Anlagen repariert werden. Foto: Matthias Ibeler/Trianel GmbH/obs up-down up-down 32 Anlagen in der Nordsee In diesem Offshore-Windpark müssen alle Windräder repariert werden Von Dirk Fisser | 22.10.2022, 06:05 Uhr

Ausgerechnet in der Energiekrise kämpft einer der deutschen Offshore-Windparks in der Nordsee mit technischen Problemen. Alle Windräder müssen auf offener See vor der Küste Borkums repariert werden.