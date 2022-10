Presstermin zur Umstellung der S-Bahnlinie S8 Foto: Jens Kalaene up-down up-down Nach Zug-Chaos Wie die Bahn sich besser gegen Sabotage schützen will Von dpa | 14.10.2022, 13:08 Uhr

Nachdem ein Sabotageversuch den Bahnverkehr in Norddeutschland lahmgelegt hat, will die Bahn sich besser schützen. Was geplant ist.