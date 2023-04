Die Ampel-Koalition hat sich auf eine Vielzahl von Ausnahmen und Sonderregelungen geeinigt, ab 2024 nur noch neue Heizungen zuzulassen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien gespeist werden. Foto: Christian Charisius up-down up-down Ausnahmen für neue Gas- und Ölheizungen Wer jetzt noch auf Gas- und Ölheizungen setzt, hat etwas Grundlegendes nicht verstanden Meinung – Corinna Clara Röttker | 02.04.2023, 14:08 Uhr

Das Ende von Öl- und Gasheizungen in Deutschland kommt in Raten. Das hat seine Tücken. Allerdings wird der Markt am Ende sowieso alles über den Preis regeln.