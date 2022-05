Ein Schild der Fachmesse «ProWein» steht hinter einem Weinglas. Foto: Sophie Brössler / dpa FOTO: Sophie Brössler Düsseldorf Weniger Weineinkäufe im ersten Quartal nach Lockdown-Boom Von dpa | 04.05.2022, 16:45 Uhr

Die Menschen in Deutschland haben im ersten Quartal deutlich weniger Wein gekauft als im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und März 2022 seien die eingekauften Weinmengen um 18 Prozent zurückgegangen, sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, am Mittwoch in Düsseldorf im Vorfeld der Fachmesse „ProWein“ (15. bis 17. Mai). Insgesamt hätten die Menschen 16 Prozent weniger Geld für Wein ausgegeben.