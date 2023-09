Börse in Frankfurt Dax verliert leicht - wenig Bewegung vor EZB-Zinsentscheid Von dpa | 14.09.2023, 09:32 Uhr | Update vor 55 Min. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten am Donnerstag mit Spannung auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. In der Frühe hielten sich die meisten Investoren zunächst weiter bedeckt. Der Dax verlor in der ersten Handelsstunde0,20 Prozent auf 15.622,27 Punkte.