Wohnhäuser im Hamburger Wohnquartier Mitte Altona. Archivfoto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Bestand billiger, Neubau teurer Immobilienmarkt: So groß ist das Preisgefälle zwischen Hamburg und dem Umland Von Markus Lorenz | 05.04.2023, 17:34 Uhr

Die eigenen vier Wände in Hamburg und in der Umgebung bleiben ein teurer Spaß. Doch es gibt erhebliche Unterschiede. Welche Häuser und Eigentumswohnungen jetzt am erschwinglichsten sind.