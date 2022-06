ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax tief im Minus - US-Inflationsdaten verstärken Kursrutsch Von dpa | 10.06.2022, 18:07 Uhr | Update vor 43 Min.

Nach neuen US-Inflationsdaten haben am Freitag die Kurse am deutschen Aktienmarkt nochmals deutlich nachgegeben. Die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.