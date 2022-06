Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Weitere Kursverluste im Dax - Furcht vor Rezession belastet Von dpa | 13.06.2022, 09:33 Uhr

Nach den heftigen Kursverlusten zum Wochenausklang ist am Aktienmarkt auch am Montag keine Besserung in Sicht.