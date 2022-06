FOTO: Uli Deck up-down up-down PRODUKTION - Das Modell des «Jungferngrundes» in der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Foto: Uli Deck/dpa Schifffahrt Wasserstraßen sollen fit für die Zukunft werden Von dpa | 23.06.2022, 14:31 Uhr

Eigentlich sollen Straßen und Schienen entlastet werden, indem Waren per Schiff transportiert werden. Doch sind viele Bauwerke an den Flüssen in die Jahre gekommen.