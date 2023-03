Am Freitag sollen die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bestreikt werden. Symbolfoto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Am kommenden Freitag Erneut Warnstreiks an Flughäfen in NRW und Baden-Württemberg geplant Von dpa | 15.03.2023, 15:20 Uhr

Erst Anfang der Woche hatten Warnstreiks viele Flughäfen in Deutschland lahmgelegt. Nun plant Verdi am Freitag wieder Arbeitsniederlegungen an den Airports in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Das müssen Flugreisende jetzt wissen.