Warnstreiks: Der menschenleere Terminal 2 im Flughafen Hamburg. Foto: dpa/Christian Charisius Für den gesamten Montag Warnstreiks: Flugverkehr in Hannover, Bremen, Hamburg und Berlin ruht Von dpa | 13.03.2023, 07:35 Uhr | Update vor 1 Std.

An den Airports in Hamburg, Hannover, Bremen und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER begannen in der Nacht ganztägige Warnstreiks. Zehntausende Flugreisende müssen sich heute erneut auf Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen einstellen.