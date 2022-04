ARCHIV - Ein Mitarbeiter von Volkswagen streicht mit einem Tuch über ein Fahrzeug von VW. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert Zwickau VW forciert Plattformgeschäft: Neues Logistikzentrum Von dpa | 25.04.2022, 15:40 Uhr

Volkswagen verkauft seine Plattform für Elektroautos künftig auch an andere Hersteller. So will der Autobauer Ford in Köln E-Autos auf dieser Basis herstellen. In Sachsen entsteht dafür ein wichtiger Umschlagplatz.