ARCHIV - Das VW Logo ist in der Front zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Hendrik Schmidt Autoindustrie Volkswagen beginnt mit E-Auto-Serienproduktion in Emden Von dpa | 20.05.2022, 02:03 Uhr

Nach rund zwei Jahren Umbauphase soll im Volkswagen-Werk in Emden heute die Serienfertigung des ersten Elektro-Modells beginnen. Mit der Produktion des Elektro-Kompakt-SUV ID.4 macht der Autobauer in der Seehafenstadt den ersten Schritt beim Umstieg auf die Elektromobilität. Das Werk in Ostfriesland ist nach dem VW-Standort im sächsischen Zwickau der zweite Ort in Deutschland, an dem das Modell gefertigt wird.