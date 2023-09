Ein Bunker in einer Eiswüste, der einen Schatz der anderen Art birgt: Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen steht der Svalbard Global Seed Vault. Der Saatgut-Tresor ist seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2008 eine Art arktische Arche Noah für die Pflanzenvielfalt der Welt.



Der Tresor ist für die Außenwelt verschlossen, doch seit dem diesjährigen, 15. Jubiläum laden die Betreiber zu einer virtuellen Tour durch den besonderen Bunker. Online können Interessierte sich nun durch das Innere des Tresors bewegen.



Saatgut aus aller Herren Länder

Durch lange Tunnel geht es in ein weiß getünchtes Gewölbe bis hinein in die Saatkammern mit langen Reihen von Regalen, in denen Kästen mit dem Saatgut aus aller Herren Länder lagern.



Es gibt einen virtuellen Guide, der Erklärungen in sechs Sprachen liefern kann und viele spannende Fakten zum Saatgut-Tresor liefert: etwa, dass in dem Tresor 2,5 Milliarden Samen gelagert werden können und die Temperatur minus 18 Grad Celsius beträgt - also wie in einem normalen Gefrierschrank.



Ernährung der Menschheit sichern

Wichtigste Aufgabe des Tresors ist übrigens die Lagerung von Nutzpflanzensamen, um letztlich die Ernährung der Menschheit auch in Zukunft sicherzustellen.