Weniger Stress, bessere Arbeit Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn: Vier von fünf Unternehmen bleiben nach Test dabei Von dpa | 21.02.2023, 09:24 Uhr

Nur vier Tage arbeiten, trotzdem volles Gehalt bekommen: Nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Großbritannien will der deutliche Großteil der beteiligten Firmen an dem Konzept festhalten – weil sie und die Angestellten profitieren.