Studie Vielen Baby-Boomern droht Wohnungsnot im Alter Von dpa | 17.04.2023, 13:46 Uhr

Schon heute mangelt es an altersgerechten Wohnungen. Einer Studie zufolge wird die Lücke in den nächsten Jahren enorm steigen. Deutschland sei auf bestem Weg in die „graue Wohnungsnot“, heißt es.