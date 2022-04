ARCHIV - Menschen gehen vor der Haltestelle Steintor. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Nahverkehr Verkehrsministerium kritisiert 9-Euro-Ticket Von dpa | 29.04.2022, 08:12 Uhr

Die Kritik an Finanzplänen des Bundes für das geplante 9-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr hält an: Das niedersächsische Verkehrsministerium wirft der Bundesregierung eine unzureichende Finanzierung auf Kosten der Länder vor. Der zwischen Bundesverkehrsministerium und Bundesfinanzministerium gefundene Kompromiss sei „inakzeptabel“, sagte Sprecherin des niedersächsischen Verkehrsministers Bernd Althusmann (CDU) der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Die Kritik sei in einem Schreiben an Bundestag und Bundesregierung deutlich gemacht worden.