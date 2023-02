PCK-Raffinerie in Schwedt Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Energie Verhandlungen über Öl aus Kasachstan für PCK gehen weiter Von dpa | 12.02.2023, 11:59 Uhr

Weil kein russisches Öl mehr per Pipeline zur PCK-Raffinerie in Brandenburg kommt, muss Ersatz her. Öl über Rostock und Danzig kommt bereits. Auch aus Kasachstan sind Lieferungen geplant.