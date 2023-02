Frank Werneke Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Öffentlicher Dienst Verdi-Chef droht mit Streiks in anderer Dimension Von dpa | 17.02.2023, 10:19 Uhr

„Wenn es notwendig wird, steht die Streikplanung“, so Verdi-Chef Werneke. Die aktuellen Warnstreiks an Flughäfen, im Nahverkehr oder in Kitas seien nur ein Vorgeschmack.