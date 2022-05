ARCHIV - Flugzeuge stehen auf der US-Airbase in Ramstein. Foto: Boris Roessler/dpa FOTO: BORIS ROESSLER Engpässe USA fliegen weitere Babynahrung über Ramstein ein Von dpa | 23.05.2022, 04:39 Uhr

Seit Wochen ist Babynahrung in den USA Mangelware. Per Militärflugzeug wurde am Sonntag von Deutschland aus Babynahrung in die USA gebracht. Nun kündigt die US-Regierung eine zweite Lieferung an.