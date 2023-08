Medien US-Verlag Simon & Schuster geht an Finanzinvestor KKR Von dpa | 08.08.2023, 07:25 Uhr Simon & Schuster Foto: Jenny Kane/AP/dpa up-down up-down

Der Versuch, das traditionsreiche New Yorker Verlagshaus Simon & Schuster an Bertelsmann zu verkaufen, scheiterte am Widerstand der Kartellwächter. Der jetzige Käufer kommt nicht aus der Branche.