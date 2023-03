Am Donnerstag will die Gewerkschaft Verdi das Ergebnis ihrer Urabstimmung bei dem Bonner Logistiker bekannt geben - ein Streik droht. Foto: dpa/Bernd Thissen up-down up-down Warten auf Urabstimmung-Ergebnis Post steht vor unbefristetem Streik: Tarifstreit überschattet Rekordzahlen Von dpa | 09.03.2023, 08:30 Uhr | Update vor 20 Min.

Die Deutsche Post DHL eilt von einem Höchstwert zum nächsten. Doch an diesem Donnerstag fällt die Entscheidung, ob Post-Beschäftigte in einen unbefristeten Streik treten. Was das für Verbraucher bedeuten würde.